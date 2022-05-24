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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 19:39
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                 Şirketimiz 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 18/03/2022 tarihinde açıklanmıştır. 
Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin Ata Holding A.Ş. tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir. 
Ata Holding A.Ş.'nin 24/05/2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında  
"Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda  1,00 TL nominal değerden düşük olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Şirketimiz tarafından satın alınmasına, 
Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne taahhüt verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."
 
Kamuyunun bilgisine sunarız.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032216


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Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
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