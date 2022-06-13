***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 16:52
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi'nde 59 pafta, 218 ada ve 34 no.lu parselde kayıtlı 1.589,97 m²'lik arsa nitelğindeki taşınmaz'ın 12/06/2020 tarihi itibariyle alınan yapı ruhsatında yer alan müteahhit firma olan HGS Mimarlık- Gökçen Öncü şirketi sicil kayıtlarında terkin edildiğinden, ilgili yapı ruhsatı müteahhit firma değişikliği sebebi ile 10/06/2022 tarihinde yenilenmiştir..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036955
BIST
17:592.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.007,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.783.706
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.783.706
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.763.117
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.838.820
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|222.700.624
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.762.905
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|396.668.485
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|100.899.151
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.102.318
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.588.558.744
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.408.227.091
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.384.768.450
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.175.756.721
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.209.730.297
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.624.139
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|396.668.485
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,61
|788.422.592
|% -2,54
|
|MOBTL
|1,76
|282.102.318
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|377.636.057
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2719
|17,2853
|% 0,14
|
|Euro
|18,0046
|18,0284
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6822
|20,7860
|% -0,89
|
|Frank
|17,1957
|17,2993
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5911
|4,6141
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,75
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem