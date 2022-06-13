***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi'nde 59 pafta, 218 ada ve 34 no.lu parselde kayıtlı 1.589,97 m²'lik arsa nitelğindeki taşınmaz'ın 12/06/2020 tarihi itibariyle alınan yapı ruhsatında yer alan müteahhit firma olan HGS Mimarlık- Gökçen Öncü şirketi sicil kayıtlarında terkin edildiğinden, ilgili yapı ruhsatı müteahhit firma değişikliği sebebi ile 10/06/2022 tarihinde yenilenmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036955BIST