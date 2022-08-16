***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/05/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz özel durum açıklaması ile Şirketimizin % 321,05 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlara ilişkin Ata Holding A.Ş. tarafından satın alma taahhüdü verilmişti.% 321,05 oranındaki bedelli sermaye artırım oranımız % 100 oranında revize edilmiş olup, buna ilişkin Ata Holding A.Ş.'nin almış olduğu 16/08/2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile"Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 47.500.000 (Kırkyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 16/08/2022 tarihinde açıklanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda 1,00 TL nominal değerden düşük olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Şirketimiz tarafından satın alınmasına,Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne taahhüt verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."Kamuyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056008BIST