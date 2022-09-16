***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇanakkale'de yer alan projemizin inşaatına başlanmış olup, Çanakkale iskele meydanında yer alan projemizde inşaatın bitmesi ile birlikte Tab Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ile imzalanan 10/02/2022 tarihli kira sözleşmesi gereği, içerisinde Burger King faaliyet gösterecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063504BIST