***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 10:05
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çanakkale'de yer alan projemizin inşaatına başlanmış olup, Çanakkale iskele meydanında yer alan projemizde inşaatın bitmesi ile birlikte Tab Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ile imzalanan 10/02/2022 tarihli kira sözleşmesi gereği, içerisinde Burger King faaliyet gösterecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063504
BIST
09:553.330
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|SUWEN
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|CONSE
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|IMASM
|73,40
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|PEGYO
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|3.249.183
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|10.872.840.407
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|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
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|KRDMD
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|EKGYO
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|ISCTR
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|KRDMD
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|4.617.526.102
|% 0,00
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|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
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|Altın Gr.
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|975
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|6.685
|6.786
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|Tam
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|6.694
|-18,00
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|Yarım
|3.224
|3.272
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|1.617
|1.636
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|Gümüş.Ons
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|19,05
|-0,14
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|Gümüş Gr.
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|11,15
|-0,13
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