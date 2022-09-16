***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ'da yer alan Ata Corner projemizin inşaatına başlanmıştır.3.900 m²'lik inşaat alanına sahip Tekirdağ Ata Corner projemizde, inşaatın bitmesi ile birlikte 10 dükkan portföyümüze eklenmiş olacaktır. Sözkonusu projede inşaat çalışmaları ile birlikte diğer yandan kiralama faaliyetleri de devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063505BIST