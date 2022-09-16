***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 10:05
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tekirdağ'da yer alan Ata Corner projemizin inşaatına başlanmıştır.
3.900 m²'lik inşaat alanına sahip Tekirdağ Ata Corner projemizde, inşaatın bitmesi ile birlikte 10 dükkan portföyümüze eklenmiş olacaktır. Sözkonusu projede inşaat çalışmaları ile birlikte diğer yandan kiralama faaliyetleri de devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063505
BIST
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|14.316.867
|% 8,72
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|ORCAY
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|KAPLM
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|KUVVA
|47,00
|3.249.183
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|NTHOL
|10,73
|4.902.462
|% -9,98
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|VAKBN
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|15.617.365
|% -9,97
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|ISGYO
|17,08
|14.256.813
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|HALKB
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|44.577.471
|% -9,96
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|HKTM
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|2.237.077
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|AKBNK
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|305.818.030
|% -5,24
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|ISCTR
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|278.647.973
|% -7,64
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|YKBNK
|6,83
|240.039.630
|% -3,53
|
|ASELS
|33,70
|211.127.540
|% -0,47
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|GARAN
|21,58
|200.617.132
|% -9,93
|
|YKBNK
|6,83
|240.039.630
|% -3,53
|
|ISCTR
|8,46
|278.647.973
|% -7,64
|
|AKBNK
|12,11
|305.818.030
|% -5,24
|
|EKGYO
|3,94
|98.785.003
|% -1,01
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|IHLAS
|0,69
|7.170.841
|% 2,99
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|10:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,2679
|18,2689
|% 0,02
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|Euro
|18,2557
|18,2683
|% 0,02
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|Sterlin
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|20,9116
|% -0,39
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|Frank
|18,8747
|18,9884
|% -0,26
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|Riyal
|4,8492
|4,8735
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|10:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,37
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|Altın Gr.
|975
|975
|-2,83
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|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
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|Tam
|6.615
|6.694
|-18,00
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|Yarım
|3.223
|3.272
|-9,00
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|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,12
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|B. Petrol
|91,46
|91,46
|0,60
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