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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2022 10:05
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Tekirdağ'da yer alan Ata Corner projemizin inşaatına başlanmıştır.
3.900 m²'lik inşaat alanına sahip Tekirdağ Ata Corner projemizde, inşaatın bitmesi ile birlikte 10 dükkan portföyümüze eklenmiş olacaktır. Sözkonusu projede inşaat çalışmaları ile birlikte diğer yandan kiralama faaliyetleri de devam etmektedir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063505


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IZFAS 3,60 2.321.877 % 9,09  
MERKO 5,86 14.316.867 % 8,72  
ORCAY 27,00 26.069.247 % 8,43  
KAPLM 85,50 3.401.568 % 6,81  
KUVVA 47,00 3.249.183 % 6,72  
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Altın Gr. 975 975 -2,83  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.615 6.694 -18,00  
Yarım 3.223 3.272 -9,00  
Çeyrek 1.617 1.636 -5,00  
Gümüş.Ons 19,03 19,06 -0,13  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,12  
B. Petrol 91,46 91,46 0,60  
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