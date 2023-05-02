***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 14:23
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta iken, emeklilik sebebiyle görevinden ayrılan Sayın Ülkü Çelik Usta'nın yerine Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Sayın Yalaz Özkanlı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144444
BIST
15:394.610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,29
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3919,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3921,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0202
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:391.242,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.242,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GRTRK
|25,74
|7.216.389
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.974.395
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.792.771
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.518.231
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,55
|16.824.896
|% -9,58
|
|IMASM
|24,88
|155.297.595
|% -9,13
|
|THYAO
|128,90
|2.744.858.949
|% 0,86
|
|EREGL
|33,02
|1.724.349.985
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,36
|1.551.439.653
|% -3,28
|
|SISE
|37,34
|1.317.140.782
|% 1,30
|
|EUPWR
|78,95
|1.311.845.516
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|811.088.281
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|857.726.238
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,47
|1.155.796.927
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|651.911.217
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,18
|914.956.879
|% 0,81
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4667
|19,4708
|% 0,16
|
|Euro
|21,3820
|21,4048
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,91
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.075
|-163,00
|
|Tam
|9.110
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.550
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-0,17
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52HATEK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 139 adet işlem
-
15:51KTSKR
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 896 adet işlem
-
15:50KIMMR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 788 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL