***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan ve 4 bağımsız bölümden oluşan Kayseri ili, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 78 pafta, 833 ada, 1 parsel'de kayıtlı gayrimenkulde, bağımsız bölüm sayısı 2 olacak şekilde revizyona gidilip tadilat ruhsatı alınan mülkümüzün iskanı süreci tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161768BIST