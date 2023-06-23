***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 12:29
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan ve 4 bağımsız bölümden oluşan Kayseri ili, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, 78 pafta, 833 ada, 1 parsel'de kayıtlı gayrimenkulde, bağımsız bölüm sayısı 2 olacak şekilde revizyona gidilip tadilat ruhsatı alınan mülkümüzün iskanı süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161768
BIST
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14:035.547
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 118,72
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0325,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,6592
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0327,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5533
|Açılış
|: 27,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:031.578,14
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 47,11
|Açılış
|: 1.578,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,83
|119.986.789
|% 9,56
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|328.071.817
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.844.973
|% -9,22
|
|THYAO
|184,80
|5.311.880.764
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|SISE
|43,90
|1.681.279.192
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,19
|1.064.451.722
|% 4,81
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|ZOREN
|2,98
|403.337.015
|% 5,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4914
|25,5340
|% 2,65
|
|Euro
|27,6890
|27,7662
|% 2,03
|
|Sterlin
|32,4474
|32,6102
|% 2,63
|
|Frank
|28,3396
|28,5103
|% 2,36
|
|Riyal
|6,8005
|6,8346
|% 2,83
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
Seans Raporu
14:03
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14:18BRSAN
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Yüzde 6.59 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 741, 668 adet işlem