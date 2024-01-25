***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 14:21
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'" ile "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242723
BIST
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15:108.116
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,03
|Açılış
|: 8.142
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|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1030,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0456
|Açılış
|: 30,3300
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|Önceki Kapanış
|: 30,3400
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30,2886
En Düşük
30,1762
15:1033,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2006
|Açılış
|: 32,9500
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,1138
En Düşük
32,8433
15:101.963,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.963,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
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1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:10
|BINHO
|470,25
|808.788.873
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.828
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.560.938
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,30
|186.431.098
|% -4,58
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,36
|36.834.495
|% -4,23
|
|THYAO
|251,75
|5.176.810.223
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|AKBNK
|39,92
|3.378.308.999
|% -1,19
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|EREGL
|42,52
|2.514.475.101
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|AKFGY
|2,01
|228.204.023
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.871.885
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.131.250.617
|% -0,64
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2749
|30,2805
|% 0,15
|
|Euro
|33,0473
|33,0764
|% 0,61
|
|Sterlin
|38,4389
|38,6317
|% 0,28
|
|Frank
|34,8764
|35,0865
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|901,74
|903,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|972,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,30
|2.017,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:10
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15:25TARKM
Yüzde 5.75 oranında artışla 671.50 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 675 adet işlem
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15:24XU100
Endeks 8, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 58, 719.00 milyon TL de
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15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
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15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem
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15:21ARDYZ
Yüzde 7.48 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395, 447 adet işlem