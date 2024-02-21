***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 16:49
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Ümit ÖZCAN 12.02.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin ataması mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251073
BIST
'
17:309.256
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -88,54
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3031,0034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3033,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1080
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:302.022,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,37
|Açılış
|: 2.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
|
|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
|
|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
|
|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9982
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5399
|33,5561
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem
-
17:44ALFAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 601, 043 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 9, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 129, 107.00 milyon TL de
-
17:43KRSTL
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 995, 150 adet işlem
-
17:41IHYAY
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 124 adet işlem