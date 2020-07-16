***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2020 13:48
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFATAYE2028 ISIN kodlu Borçlanma Aracının 4. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) Yıllık Bileşik % 20,7776
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAYE2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 4,8191 19,3292 20,7776 Evet
2 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 3,491 14 14,7557 Evet
3 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 3,109 12,47 13,0661
4 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 2,7123 10,88 11,3314
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 50.000.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFATAYE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun dördüncü kupon faiz oranı % 2,7123 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860064
BIST