***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFATAY32223 ISIN Kodlu 182 Gün Vadeli Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.03.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY32223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 12,2164 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 40.000.000.-TL nominal değerli, 182 gün, 30.03.2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir.İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014065BIST