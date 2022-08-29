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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.08.2022 10:16
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFATAY92235 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 15
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,9041
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY92235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 0,9041
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli KR BBB+ , Kısa Vadeli KR A-3 , Görünm Negatif 21.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 14.000.000.-TL nominal değerli, 15 gün 13/09/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY92235 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %0,9041 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058793


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Gümüş.Ons 18,74 18,78 -0,02  
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