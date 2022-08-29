***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAY92235 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.09.2022Vade (Gün Sayısı) 15Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,9041Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,48Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY92235Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 0,9041Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli KR BBB+ , Kısa Vadeli KR A-3 , Görünm Negatif 21.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 14.000.000.-TL nominal değerli, 15 gün 13/09/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY92235 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %0,9041 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058793BIST