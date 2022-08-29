***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAY82228 Isın kodlu borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yaypılmamış olup, şablonda yapılan güncelleme gereği yeni eklenen alanlara zorunlu giriş yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 17.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.08.2022Vade (Gün Sayısı) 152Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,5781Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY82228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 28.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 30.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 9,5781 3.639.678 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 38.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uuzn Vadeli KRBBB+, Kısa Vadeli KR A-3, Görünüm Negatif 21.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır. 38.000.000 TL'lik itfanın, 14.000.000 TL'lik tutarı 15 gün vadeli finansman bonosu ihracı ile yeniden roll edilmiş olup, 24.000.000 TL'lik kısmı kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058844BIST