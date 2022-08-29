Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.08.2022 15:06
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFATAY82228 Isın kodlu borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yaypılmamış olup, şablonda yapılan güncelleme gereği yeni eklenen alanlara zorunlu giriş yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 152
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,5781
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY82228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 9,5781 3.639.678 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 38.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uuzn Vadeli KRBBB+, Kısa Vadeli KR A-3, Görünüm Negatif 21.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır. 38.000.000 TL'lik itfanın, 14.000.000 TL'lik tutarı 15 gün vadeli finansman bonosu ihracı ile yeniden roll edilmiş olup, 24.000.000 TL'lik kısmı kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058844


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.165
Değişim :  0,60% |  18,86
Açılış :  3.145  
Önceki Kapanış :  3.146  
En Yüksek
3.174 En Düşük
3.111
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 47,04 5.424.613 % 0,00  
ADEL 33,54 42.059.080 % 0,00  
ADESE 1,04 200.666.146 % 0,00  
AGHOL 71,30 73.185.650 % 0,00  
AGESA 23,30 24.732.178 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1700 18,1769 % -0,09  
Euro 18,2103 18,2262 % 0,26  
Sterlin 21,2331 21,3396 % 0,06  
Frank 18,6388 18,7511 % -0,34  
Riyal 4,8234 4,8476 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -5,46  
Altın Gr. 1.012 1.012 -3,77  
Cumhuriyet 6.761 6.863 -37,00  
Tam 6.789 6.842 -28,00  
Yarım 3.308 3.345 -14,00  
Çeyrek 1.659 1.672 -7,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,70 -0,10  
Gümüş Gr. 10,90 10,92 -0,08  
B. Petrol 100 100 -3,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru