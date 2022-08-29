***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 15:06
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFATAY82228 Isın kodlu borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yaypılmamış olup, şablonda yapılan güncelleme gereği yeni eklenen alanlara zorunlu giriş yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 152
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,5781
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY82228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 9,5781 3.639.678 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 38.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uuzn Vadeli KRBBB+, Kısa Vadeli KR A-3, Görünüm Negatif 21.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 38.000.000.-TL nominal değerli, 152 gün 29/08/2022 vadeli, finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. İlgili tutar ve kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır. 38.000.000 TL'lik itfanın, 14.000.000 TL'lik tutarı 15 gün vadeli finansman bonosu ihracı ile yeniden roll edilmiş olup, 24.000.000 TL'lik kısmı kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058844
BIST