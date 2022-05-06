***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Arttırımı Hk. RevizeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim kurulunun 18/03/2022 tarih 8 no'lu kararında Yatırımcı Tazmnin Merkezi'nde bulunan küsürat payların sehven dikkate alınmaması nedeni ile nakden artırılan küsüratların düzeltilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 2.810.955,770 321,05263 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 NâmaB Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 73.439.044,230 321,05263 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.750.000 76.250.000,000 321,05263Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim kurulunun 18/03/2022 tarih 8 no'lu kararında- 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına bu kapsamda A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 2.810.955,67 adedinin A grubu nama yazılı, 73.439.044,33 adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine karar verilmişti.Bu kerre Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarih ve 15 sayılı kararında TREATAY00017 ISIN kodlu A Grubu ile TRAATAYO91Q1 ISIN kodlu B grubu paylarındaki Yatırımcı Tazmnin Merkezi'nde bulunan küsürat payların sehven dikkate alınmaması nedeni ile nakden artırılan 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 1 adet (=1 lot) 76.250.000 ( Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) adet payın,- Esas Sözleşme'de A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 2.810.955,77 adedinin A grubu nama yazılı,- 73.439.044,23 adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027269BIST