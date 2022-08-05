Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2022 17:28
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı oranının revize edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelli sermaye artırım oranının revize edilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 Nâma
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, kullanılmayan rüçhan haklarının alımı konusunda Ata Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
18/03/2022 tarihinde, 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 321,05 oranında 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Sermaye artırım başvurumuzu, artırım oranını % 100 olacak şekilde revize ederek Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052425


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763 En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9250 17,9301 % 0,12  
Euro 18,2304 18,2591 % -0,63  
Sterlin 21,5557 21,6638 % -0,75  
Frank 18,5403 18,6520 % -0,76  
Riyal 4,7573 4,7811 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -18,14  
Altın Gr. 1.022 1.022 -9,33  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.843 6.924 -66,00  
Yarım 3.335 3.385 -33,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -16,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 -0,30  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,18  
B. Petrol 95,44 95,44 1,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru