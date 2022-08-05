***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı oranının revize edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelli sermaye artırım oranının revize edilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 NâmaB Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, kullanılmayan rüçhan haklarının alımı konusunda Ata Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk Açıklamalar18/03/2022 tarihinde, 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 321,05 oranında 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Sermaye artırım başvurumuzu, artırım oranını % 100 olacak şekilde revize ederek Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052425BIST