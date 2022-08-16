***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar18/03/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz % 321,05 oranındaki bedelli sermaye artırım oranımız % 100 oranında revize edilmiş olup, "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Revize Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055965BIST