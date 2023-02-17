***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
17.02.2023 15:27
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114809
BIST
15:315.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,13
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:3118,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:3120,0309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1181
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:311.108,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.108,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DYOBY
|21,78
|32.125.690
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|247.930.409
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.894.129
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.673.445
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.487.937
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,40
|2.970.772.244
|% -94,97
|
|LIDER
|97,20
|20.818.938
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|34.837.762
|% -9,98
|
|RODRG
|63,20
|29.457.008
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|771.036.843
|% -9,96
|
|KRDMD
|20,64
|4.068.957.455
|% 7,33
|
|EREGL
|44,02
|4.021.419.499
|% -1,08
|
|TUPRS
|624,60
|3.220.841.923
|% -0,92
|
|THYAO
|139,80
|3.034.256.542
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,40
|2.970.772.244
|% -94,97
|
|KRDMD
|20,64
|4.068.957.455
|% 7,33
|
|KOZAL
|26,40
|2.970.772.244
|% -94,97
|
|EREGL
|44,02
|4.021.419.499
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,38
|664.444.068
|% 0,96
|
|AKBNK
|16,02
|1.440.082.238
|% -0,50
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8523
|18,8768
|% 0,16
|
|Euro
|20,0251
|20,0309
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,4423
|22,5548
|% -0,39
|
|Frank
|20,1579
|20,2793
|% -0,59
|
|Riyal
|5,0135
|5,0386
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.502
|7.616
|-19,00
|
|Tam
|7.538
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,67
|
Seans Raporu
15:31
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15:46CEMTS
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