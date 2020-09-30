***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2020 13:13
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877401
BIST
13:191.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:197,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0430
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:199,1075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0712
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:19471,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,35
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:17
|KENT
|307,00
|1.323.433
|% 27,86
|
|KNFRT
|19,14
|50.240.296
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|KAPLM
|16,07
|1.613.091
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.485.276
|% -9,97
|
|ASELS
|19,01
|1.627.701.460
|% 2,15
|
|SISE
|7,15
|1.188.559.081
|% -3,25
|
|KARSN
|3,11
|658.199.497
|% 4,36
|
|GARAN
|7,01
|617.727.147
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,36
|566.024.802
|% 2,44
|
|KARSN
|3,11
|658.199.497
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,36
|566.024.802
|% 2,44
|
|SISE
|7,15
|1.188.559.081
|% -3,25
|
|YKBNK
|2,08
|184.028.336
|% 0,97
|
|GARAN
|7,01
|617.727.147
|% 1,59
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7702
|7,7798
|% -0,47
|
|Euro
|9,0971
|9,1089
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,9516
|10,0015
|% -0,59
|
|Frank
|8,4003
|8,4509
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0684
|2,0788
|% -0,37
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-14,62
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,14
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,51
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,26
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,51
|