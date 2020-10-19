***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2020 10:41
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882304
BIST
11:571.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:577,8936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:579,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0263
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:57485,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BFREN
|908,70
|73.245.943
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.617.202
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.392.466
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.561.413
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.237.973
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.946.524
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|990.516.362
|% 2,51
|
|PETKM
|4,54
|435.780.029
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,97
|405.722.997
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|353.848.761
|% 4,91
|
|AKBNK
|5,32
|321.055.557
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,97
|405.722.997
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|353.848.761
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|213.786.232
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|194.992.973
|% -5,53
|
|GARAN
|7,36
|990.516.362
|% 2,51
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8899
|7,8936
|% -0,50
|
|Euro
|9,2647
|9,2698
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,2251
|10,2764
|% 0,07
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0980
|2,1085
|% -0,51
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,21
|