***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:32
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883040
BIST
15:501.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -12,42
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:507,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1462
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:509,4222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1581
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:50486,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,32
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.589.188
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.962.516
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.000.212
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|TSKB
|1,80
|2.581.327.053
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,15
|749.874.975
|% -4,63
|
|SISE
|6,88
|670.097.864
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,15
|647.439.697
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.581.327.053
|% 6,51
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|SKBNK
|1,98
|616.837.455
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,26
|636.044.003
|% -5,04
|
|VAKBN
|4,15
|647.439.697
|% -4,38
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9533
|7,9589
|% 1,87
|
|Euro
|9,4143
|9,4222
|% 1,71
|
|Sterlin
|10,3716
|10,4236
|% 1,28
|
|Frank
|8,7234
|8,7759
|% 1,49
|
|Riyal
|2,1112
|2,1218
|% 1,66
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,71
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|2,56
|
|Çeyrek
|776
|794
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,15
|