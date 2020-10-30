***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:02
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884822
BIST
10:041.103
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -23,88
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:048,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:049,7320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:04500,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,75
|Açılış
|: 500,13
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:04
|KARTN
|1.812,80
|9.286.974
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.941.342
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|TSKB
|2,49
|154.224.881
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,98
|51.381.556
|% 0,00
|
|ASELS
|17,08
|29.808.584
|% -1,84
|
|SISE
|6,20
|26.862.517
|% -1,74
|
|GLYHO
|5,50
|20.906.812
|% -6,30
|
|TSKB
|2,49
|154.224.881
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,98
|51.381.556
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,76
|17.700.075
|% -0,56
|
|IHLAS
|1,04
|8.430.840
|% -5,45
|
|ODAS
|2,98
|16.717.240
|% -2,61
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3278
|8,3380
|% 0,60
|
|Euro
|9,7197
|9,7320
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,7002
|10,7538
|% 0,24
|
|Frank
|9,0575
|9,1121
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2120
|2,2231
|% 0,48
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
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