***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 15:09
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889936
BIST
16:571.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
16:577,9928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:579,5204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:57466,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 466,26
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.264.268
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.156.306
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.755.276
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,96
|3.771.615.951
|% 1,10
|
|KRDMD
|5,10
|3.178.164.768
|% 3,66
|
|GARAN
|9,11
|2.952.081.111
|% 0,66
|
|TUPRS
|92,20
|1.149.358.638
|% 2,33
|
|TSKB
|2,71
|1.134.868.061
|% 3,83
|
|KRDMD
|5,10
|3.178.164.768
|% 3,66
|
|TSKB
|2,71
|1.134.868.061
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,00
|1.070.694.323
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|742.601.827
|% -1,89
|
|GARAN
|9,11
|2.952.081.111
|% 0,66
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9899
|7,9928
|% -0,16
|
|Euro
|9,5136
|9,5204
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,6238
|10,6770
|% -0,37
|
|Frank
|8,7375
|8,7902
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1246
|2,1353
|% -0,16
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,33
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|21,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,82
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,59
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,79
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,38
|
Seans Raporu
16:57
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17:10TSGYO
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