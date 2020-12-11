***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 11:32
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892770
BIST
13:491.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:497,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:499,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:49468,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,84
|Açılış
|: 468,67
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TMSN
|12,65
|202.683.142
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.017.993
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|BRSAN
|18,17
|95.573.428
|% 9,99
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.955.669
|% -6,90
|
|SELEC
|15,46
|63.113.430
|% -5,85
|
|RHEAG
|4,16
|12.216.137
|% -5,67
|
|ODAS
|3,67
|912.158.656
|% -5,41
|
|SISE
|7,13
|1.876.619.065
|% -0,42
|
|GARAN
|9,40
|1.336.382.289
|% -1,05
|
|PETKM
|4,83
|1.131.650.736
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,40
|1.046.194.522
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,13
|977.873.039
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|977.873.039
|% 2,62
|
|SISE
|7,13
|1.876.619.065
|% -0,42
|
|ODAS
|3,67
|912.158.656
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.650.736
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.645.758
|% -3,28
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9436
|7,9497
|% 0,75
|
|Euro
|9,6278
|9,6382
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,4635
|10,5159
|% -0,00
|
|Frank
|8,9038
|8,9574
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,68
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,16
|