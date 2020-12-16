***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 13:59
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893396
BIST
15:231.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
15:237,8035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
15:239,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0145
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
15:23465,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,47
|Açılış
|: 465,84
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler15:23
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|47.432.752
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.052.069
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,95
|995.086
|% -9,61
|
|THYAO
|12,90
|2.070.702.946
|% 2,14
|
|SISE
|7,26
|1.461.817.829
|% -0,95
|
|GARAN
|9,78
|1.271.479.671
|% 1,35
|
|ODAS
|4,14
|878.614.809
|% 3,24
|
|TUPRS
|109,50
|874.473.037
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,12
|730.048.804
|% -0,64
|
|ODAS
|4,14
|878.614.809
|% 3,24
|
|SISE
|7,26
|1.461.817.829
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,11
|397.115.707
|% 0,48
|
|KLGYO
|2,59
|457.834.952
|% 4,86
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8018
|7,8035
|% -0,42
|
|Euro
|9,5136
|9,5189
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,5093
|10,5620
|% 0,03
|
|Frank
|8,7832
|8,8361
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% -0,45
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,05
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.142
|28,00
|
|Tam
|3.069
|3.147
|-13,68
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-6,62
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,11
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|-0,06
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38TMSN
Yüzde 4.82 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 912, 857 adet işlem
-
15:36BRMEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 841 adet işlem
-
15:35EMKEL
Yüzde 6.37 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 149 adet işlem
-
15:32KARTN
Yüzde 4.45 oranında artışla 3, 410.00 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 258 adet işlem
-
15:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SISE, GUBRF