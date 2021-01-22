***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 17:04
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903946
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0266
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,00
|Açılış
|: 440,17
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3859
|7,3890
|% 0,29
|
|Euro
|8,9940
|9,0019
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0600
|10,1105
|% -0,31
|
|Frank
|8,3085
|8,3585
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-16,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında