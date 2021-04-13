***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:42
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927164
BIST
11:591.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:598,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:599,7066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:59452,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,45
|Açılış
|: 452,60
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:57
|MTRKS
|49,56
|5.127.725
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|784.392
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.657.250
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.604.650
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.253.945
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.852.925
|% -9,96
|
|KRTEK
|16,70
|15.514.004
|% -9,92
|
|EDIP
|2,46
|1.970.622
|% -9,89
|
|EREGL
|16,64
|400.697.142
|% 1,46
|
|FENER
|34,10
|351.599.649
|% 8,95
|
|KOZAL
|111,80
|305.144.454
|% -0,09
|
|GARAN
|6,61
|279.491.243
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,64
|269.239.327
|% -8,33
|
|EKGYO
|1,75
|244.164.584
|% -3,85
|
|TSKB
|1,29
|130.608.422
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,04
|171.494.899
|% -1,45
|
|GARAN
|6,61
|279.491.243
|% -0,15
|
|ODAS
|3,45
|145.379.868
|% -2,82
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1492
|8,1527
|% 0,04
|
|Euro
|9,6978
|9,7037
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1608
|11,2168
|% -0,05
|
|Frank
|8,7728
|8,8256
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1645
|2,1753
|% -0,09
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,94
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,14
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:11GARFA
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 729 adet işlem
-
12:10SARKY
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 14.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 325 adet işlem
-
12:09XU100
Endeks 1, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 24 altında . İşlem hacmi 6, 357.00 milyon TL de
-
12:09ESCOM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 247 adet işlem
-
12:08IEYHO
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 647, 618 adet işlem