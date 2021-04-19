***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:23
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929166
BIST
17:361.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -22,72
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:368,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:369,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:36461,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,15
|Açılış
|: 461,53
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:36
|FENER
|31,90
|25.254.688
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.602.098
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.681.583
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|30.577.495
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|75.268.677
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.807.071
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.229.505
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|YESIL
|81,95
|31.724.468
|% -9,99
|
|EREGL
|18,33
|1.510.188.470
|% -0,05
|
|PETKM
|6,58
|1.355.102.083
|% 3,95
|
|GARAN
|7,06
|1.012.008.020
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|819.270.452
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,34
|674.370.621
|% -1,34
|
|PETKM
|6,58
|1.355.102.083
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,87
|350.458.830
|% -1,06
|
|ODAS
|3,04
|470.630.053
|% -9,25
|
|GARAN
|7,06
|1.012.008.020
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,27
|420.219.817
|% -7,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0981
|8,1029
|% 0,56
|
|Euro
|9,7437
|9,7558
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,2812
|11,3378
|% 1,43
|
|Frank
|8,8174
|8,8705
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1520
|2,1628
|% 0,47
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,28
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,04
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:52MAKTK
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 759, 981 adet işlem
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17:51KONYA
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 900.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 838 adet işlem
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17:49AVTUR
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 233 adet işlem
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17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 59 kaybederek (% -1.20 ) 1, 442
-
17:48XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 15, 267.00 milyon TL de