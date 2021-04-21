***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 14:56
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930010
BIST
14:551.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,69
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
14:558,1779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0707
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
14:559,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
14:55467,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,77
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.637.224
|% 9,99
|
|JANTS
|778,00
|61.972.524
|% 9,65
|
|FORMT
|1,14
|9.726.483
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.391.787
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.507.729
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.584.787
|% -9,93
|
|PETKM
|6,44
|739.538.312
|% -1,98
|
|EREGL
|18,26
|708.359.965
|% 0,16
|
|GARAN
|6,98
|674.954.470
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,13
|421.617.174
|% -0,97
|
|THYAO
|11,02
|313.542.231
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,08
|272.743.539
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|739.538.312
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|674.954.470
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|222.584.787
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,84
|145.033.556
|% 0,00
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1703
|8,1753
|% 0,84
|
|Euro
|9,8245
|9,8336
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3239
|11,3807
|% 0,48
|
|Frank
|8,8497
|8,9030
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,61
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|38,94
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|18,84
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,70
|65,70
|-0,87
|