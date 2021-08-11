***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:02
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957253
BIST
13:571.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,73
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.423
13:578,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6544
En Düşük
8,4782
13:5710,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0421
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1509
En Düşük
10,0616
13:57483,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,60
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
483,11
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler13:57
|MARKA
|5,06
|3.068.652
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.013.428
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.273.807
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|33.602.197
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|6.622.636
|% 9,77
|
|IDGYO
|3,63
|336.076
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|NETAS
|18,65
|39.358.859
|% -7,86
|
|BASCM
|10,10
|160.287
|% -7,08
|
|EDATA
|16,27
|16.782.269
|% -7,03
|
|KRDMD
|8,18
|1.339.401.736
|% 2,12
|
|GARAN
|9,15
|794.119.059
|% 0,44
|
|GENIL
|16,33
|683.757.514
|% 3,81
|
|SISE
|8,40
|673.402.007
|% 0,12
|
|EREGL
|19,63
|645.205.501
|% -0,41
|
|KRDMD
|8,18
|1.339.401.736
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,45
|223.169.852
|% -1,61
|
|GARAN
|9,15
|794.119.059
|% 0,44
|
|SISE
|8,40
|673.402.007
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,86
|127.734.218
|% 0,54
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6403
|8,6408
|% 0,49
|
|Euro
|10,1297
|10,1358
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,9076
|11,9673
|% 0,48
|
|Frank
|9,3265
|9,3827
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2983
|2,3098
|% 0,64
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|8,08
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|34,00
|
|Tam
|3.193
|3.274
|38,87
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|18,80
|
|Çeyrek
|774
|792
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|-0,69
|