***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 17:59
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964878
BIST
17:451.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.385
17:458,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4510,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:45493,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 493,68
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:45
|YEOTK
|60,50
|19.067.846
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.016.970
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|146.165.525
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.414.556
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|14.923.473
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.362.229
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|64.390.357
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|48.070.651
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,80
|17.533.710
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,30
|190.980.563
|% -6,94
|
|THYAO
|13,10
|1.069.625.463
|% 0,38
|
|GARAN
|9,36
|1.002.323.225
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|723.792.899
|% 3,80
|
|TRILC
|13,10
|642.157.474
|% -2,53
|
|KRDMD
|6,38
|622.486.266
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,42
|341.125.866
|% 1,68
|
|GARAN
|9,36
|1.002.323.225
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,38
|622.486.266
|% 1,11
|
|THYAO
|13,10
|1.069.625.463
|% 0,38
|
|PETKM
|6,27
|461.634.260
|% 2,28
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6407
|8,6431
|% 0,18
|
|Euro
|10,1438
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7620
|11,8210
|% 0,10
|
|Frank
|9,3414
|9,3976
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2979
|2,3094
|% 0,19
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,76
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
|
Seans Raporu
17:45
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