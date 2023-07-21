***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 10:31
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174082
BIST
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11:046.694
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 12,36
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:0426,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1867
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:0429,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1269
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:041.701,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.701,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:04
|SMRTG
|115,60
|663.588.121
|% 9,99
|
|MARKA
|16,73
|28.928.371
|% 9,92
|
|DARDL
|5,66
|104.989.198
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,90
|396.552.824
|% 9,77
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.214.534
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|91.953.144
|% -9,94
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,30
|3.473.523.905
|% 6,24
|
|THYAO
|224,10
|2.308.450.996
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,75
|1.697.110.005
|% 1,92
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|KOZAA
|58,25
|1.215.937.247
|% 1,13
|
|ZOREN
|3,82
|583.494.597
|% 2,96
|
|ODAS
|10,06
|978.404.151
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,89
|210.456.818
|% -2,03
|
|EKGYO
|8,46
|590.460.129
|% -0,59
|
|CANTE
|19,74
|1.335.531.887
|% -9,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9282
|26,9337
|% 0,70
|
|Euro
|29,9665
|29,9764
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5581
|34,7314
|% 0,67
|
|Frank
|30,9581
|31,1446
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,68
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-5,68
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.150
|11.287
|-22,00
|
|Yarım
|5.575
|5.669
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.835
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,45
|0,14
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,79
|