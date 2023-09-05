***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:00
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191570
BIST
'
10:318.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,38
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3126,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0591
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8178
En Düşük
26,7081
10:3128,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:311.668,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.668,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BRYAT
|2.658,00
|16.442.388
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|52.692.025
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.407.918
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|693.309.099
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|BRSAN
|838,50
|638.070.961
|% -6,58
|
|TDGYO
|9,90
|5.365.756
|% -5,26
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|EUPWR
|242,60
|1.510.537.918
|% 0,79
|
|ASTOR
|144,00
|1.100.200.793
|% -0,62
|
|IZENR
|70,10
|1.088.682.050
|% 7,35
|
|KOZAA
|73,40
|1.058.233.797
|% 1,31
|
|ITTFH
|4,12
|267.419.039
|% 9,87
|
|EKGYO
|8,90
|578.772.657
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|ISCTR
|22,42
|755.555.529
|% 0,27
|
|ZOREN
|4,83
|137.359.418
|% -0,41
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7959
|26,8024
|% 0,16
|
|Euro
|28,8589
|28,8662
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,6033
|33,7719
|% -0,29
|
|Frank
|30,0958
|30,2771
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1216
|7,1573
|% 0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,93
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.018
|11.139
|-5,00
|
|Yarım
|5.526
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|-0,46
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 36 artarak (% 0.40 ) 8, 663
-
10:44
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BRYAT, ALCAR
-
10:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EUPWR, IZENR
-
10:44XU100
Endeks 8, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 23, 013.00 milyon TL de
-
10:43OFSYM
Yüzde 9.95 oranında artışla 102.80 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 758 adet işlem