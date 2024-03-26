***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 16:31
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262626
BIST
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17:258.797
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -232,65
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.785
En Yüksek
9.049
17:2532,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0904
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:2534,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0697
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:252.259,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,83
|Açılış
|: 2.259,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:25
|INVEO
|44,98
|87.949.737
|% 9,98
|
|VRGYO
|61,75
|692.712.948
|% 9,97
|
|ODINE
|43,90
|13.818.359
|% 9,97
|
|AGROT
|35,60
|263.394.574
|% 9,94
|
|FADE
|20,20
|100.895.810
|% 9,90
|
|MAKIM
|23,64
|22.212.705
|% -53,60
|
|DERHL
|10,40
|49.896.799
|% -9,96
|
|UNLU
|15,11
|75.800.803
|% -9,95
|
|ENERY
|156,10
|381.808.145
|% -9,92
|
|ARTMS
|47,10
|86.928.307
|% -9,86
|
|ALVES
|66,85
|2.397.795.628
|% -3,88
|
|MOGAN
|18,55
|1.528.309.813
|% -7,89
|
|ASTOR
|93,95
|1.463.667.678
|% -2,24
|
|REEDR
|52,10
|1.441.637.574
|% -5,27
|
|MIATK
|63,55
|1.009.895.176
|% -5,50
|
|MOGAN
|18,55
|1.528.309.813
|% -7,89
|
|BEGYO
|4,11
|155.626.048
|% 1,99
|
|ALVES
|66,85
|2.397.795.628
|% -3,88
|
|REEDR
|52,10
|1.441.637.574
|% -5,27
|
|BORSK
|38,40
|896.897.910
|% -2,14
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1936
|32,2004
|% 0,29
|
|Euro
|34,9447
|34,9561
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,9262
|41,1313
|% -0,19
|
|Frank
|35,8811
|36,0609
|% -0,54
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,80
|905,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,93
|998,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,10
|86,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,83
|2.181,25
|% 0,66
|