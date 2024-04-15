***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2024 10:00
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271717
BIST
'
11:269.782
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -31,96
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2632,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2634,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1415
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:262.449,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,65
|Açılış
|: 2.449,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:24
|LUKSK
|122,10
|36.427.782
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|459.164.652
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|178.226.682
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|135.121.102
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.237.698
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|ERSU
|43,72
|18.953.742
|% -7,37
|
|THYAO
|303,25
|4.935.946.643
|% -1,94
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|TUPRS
|187,80
|2.147.719.727
|% -0,32
|
|ASELS
|59,60
|1.869.601.506
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|ZOREN
|5,82
|701.443.293
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,84
|808.432.561
|% 0,84
|
|ODAS
|9,71
|689.724.483
|% 4,97
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3913
|32,4018
|% 0,14
|
|Euro
|34,5464
|34,5647
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,4729
|40,6758
|% 0,30
|
|Frank
|35,5348
|35,7129
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6436
|8,6869
|% 0,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,20
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|966,27
|968,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,83
|1.045,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,37
|89,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,67
|2.345,22
|% 0,66
|