***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.10.2023 09:07
***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207616
BIST
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11:037.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,67
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
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7.832
En Yüksek
7.932
11:0328,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0329,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0808
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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30,0718
En Düşük
29,4688
11:031.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
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1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0010
|28,0062
|% 0,02
|
|Euro
|29,5832
|29,6016
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8520
|34,0218
|% -0,03
|
|Frank
|31,0270
|31,2140
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,16
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|6,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.884
|11.992
|-3,00
|
|Yarım
|5.960
|6.019
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,18
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,64
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