***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2023 09:19
***ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATAGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Sevinç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195197
BIST
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10:418.052
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -66,72
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4126,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4128,8013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0837
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:411.662,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.662,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|30.799.623
|% 10,00
|
|GENIL
|74,80
|385.113.118
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.257.021
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,53
|8.222.155
|% -8,90
|
|EBEBK
|75,30
|1.139.455.150
|% -8,45
|
|THYAO
|229,20
|2.353.511.095
|% -3,90
|
|EBEBK
|75,30
|1.139.455.150
|% -8,45
|
|EREGL
|44,28
|1.071.347.495
|% 0,59
|
|SISE
|55,70
|897.023.146
|% -1,59
|
|TUPRS
|141,20
|832.906.261
|% -2,28
|
|SKBNK
|5,58
|298.108.287
|% 2,57
|
|ZOREN
|4,74
|237.689.067
|% -1,46
|
|YKBNK
|16,27
|798.384.620
|% 0,81
|
|HALKB
|16,65
|514.093.562
|% 3,42
|
|EKGYO
|8,44
|264.000.360
|% -1,97
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9805
|26,9845
|% 0,24
|
|Euro
|28,7749
|28,7845
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4250
|33,5926
|% 0,28
|
|Frank
|29,9942
|30,1749
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1717
|7,2077
|% 0,15
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|8,55
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.036
|11.138
|5,00
|
|Yarım
|5.535
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,39
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|0,51
|