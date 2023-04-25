***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
25.04.2023 16:09
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022, 04.01.2022, 23.06.2021
Açıklamalar
Şirketimizin unvanının ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklik 24/04/2023 tarihinde tescil olmuş, 24/04/2023 tarih 10817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 24/04/2023 24/04/2023 10817
7 21/09/2022 23/09/2022 10667
7 30/12/2021 04/01/2022 10487
5 04/05/2021 04/05/2021 10322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140746
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0713
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3057
18:051.242,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.242,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4190
|19,4286
|% 0,13
|
|Euro
|21,3108
|21,3261
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0099
|24,1303
|% -0,59
|
|Frank
|21,6934
|21,8241
|% -0,37
|
|Riyal
|5,1634
|5,1893
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|0,79
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.055
|9.244
|52,00
|
|Yarım
|4.422
|4.513
|19,00
|
|Çeyrek
|2.211
|2.270
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|-1,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN