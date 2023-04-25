***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022, 04.01.2022, 23.06.2021AçıklamalarŞirketimizin unvanının ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklik 24/04/2023 tarihinde tescil olmuş, 24/04/2023 tarih 10817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 24/04/2023 24/04/2023 108177 21/09/2022 23/09/2022 106677 30/12/2021 04/01/2022 104875 04/05/2021 04/05/2021 10322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140746BIST