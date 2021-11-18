***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan
18.11.2021 18:19
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978541
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 0,4849
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 4,86%
|| 0,5853
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05660,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 23,04
|Açılış
|: 660,76
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.916.688
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|96.726.387
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.410.841
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.245.647
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|75.926.687
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|436.541
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.848.546
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.093.465.517
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.620.586.090
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,26
|2.952.044.047
|% 2,11
|
|PETKM
|7,71
|2.647.135.129
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.409.251.745
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.620.586.090
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.093.465.517
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|679.176.537
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,26
|2.952.044.047
|% 2,11
|
|SKBNK
|1,15
|436.228.352
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0889
|11,1194
|% 4,58
|
|Euro
|12,6054
|12,6389
|% 4,94
|
|Sterlin
|14,8185
|14,8928
|% 3,68
|
|Frank
|11,8493
|11,9207
|% 3,90
|
|Riyal
|2,9329
|2,9476
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-5,03
|
|Altın Gr.
|657
|657
|19,06
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,22
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
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Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS