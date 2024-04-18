***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz takip ettiği gelişmeler ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda "otonom robot" ve robotik süreç otomasyonu yazılım çözüm hizmetlerine odaklanmak amacıyla çalışmalara başlayacaktır. Bu kapsamda hizmet sunacak "ATP RobotX" markamız için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Başvurumuza 2 ay içerisinde itiraz gelmemesi durumunda ATP RobotX markası, Şirketimiz adına tescil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274239BIST