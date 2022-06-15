***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.06.2022 09:18
***ATATP******BFREN******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATATP, BFREN, BIMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4020967 TL Teorik Fiyat: 58,998 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BFREN.E Pay Başına Brüt Temettü: 14,362719 TL Teorik Fiyat: 1039,637 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü 1,5 TL Teorik Fiyat: 82,15 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037326
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
17:5918,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1159
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1250
En Düşük
17,9589
17:591.008,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.008,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.010,08
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BIMAS
|83,65
|542.040.966
|% 1,83
|
|BFREN
|1.054,00
|11.117.822
|% 1,38
|
|ATATP
|59,40
|11.605.604
|% 0,68
|
|ANGEN
|25,48
|54.712.565
|% 0,00
|
|ARASE
|91,10
|22.658.232
|% 0,00
|
|ADEL
|23,32
|2.400.902
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|11.737.274
|% 0,00
|
|AGHOL
|38,74
|22.524.204
|% 0,00
|
|AGESA
|20,70
|17.999.670
|% 0,00
|
|AGYO
|3,30
|30.939.695
|% 0,00
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 0,00
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% 0,00
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% 0,00
|
|ASELS
|23,28
|944.974.095
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% 0,00
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2416
|17,2670
|% 0,01
|
|Euro
|18,0915
|18,1250
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,6800
|20,7837
|% 0,11
|
|Frank
|17,1893
|17,2928
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5829
|4,6058
|% -0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,43
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.702
|6.811
|23,00
|
|Yarım
|3.290
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,36
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem