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***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

15.06.2022 09:18
***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ATATP******BFREN******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ATATP, BFREN, BIMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ATATP.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4020967 TL Teorik Fiyat: 58,998 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BFREN.E Pay Başına Brüt Temettü: 14,362719 TL Teorik Fiyat: 1039,637 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü 1,5 TL Teorik Fiyat: 82,15 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037326


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIMAS 83,65 542.040.966 % 1,83  
BFREN 1.054,00 11.117.822 % 1,38  
ATATP 59,40 11.605.604 % 0,68  
ANGEN 25,48 54.712.565 % 0,00  
ARASE 91,10 22.658.232 % 0,00  
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Frank 17,1893 17,2928 % 0,09  
Riyal 4,5829 4,6058 % -0,14  
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Altın Ons 1.821 1.821 12,43  
Altın Gr. 1.009 1.009 4,96  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.702 6.811 23,00  
Yarım 3.290 3.332 12,00  
Çeyrek 1.648 1.665 5,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,27 0,21  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,09  
B. Petrol 122 122 0,36  
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