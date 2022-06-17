***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
17.06.2022 16:43
***ATATP******BFREN******BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ATATP, BIMAS, BFREN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. TREATTP00023 ATATP Nakit Temettü Ödeme 36,1887 40,20967 17/06/2022 TRY
PAY SENEDİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TREBIMM00018 BIMAS Nakit Temettü Ödeme 135 150 17/06/2022 TRY
PAY SENEDİ BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABFREN91H5 BFREN Nakit Temettü Ödeme 1.292,64471 1.436,2719 17/06/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037995
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3516
En Düşük
17,2421
17:5918,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0798
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.024,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.021,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3158
|17,3174
|% 0,11
|
|Euro
|18,1645
|18,1954
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0776
|21,1833
|% -1,07
|
|Frank
|17,7491
|17,8560
|% -0,44
|
|Riyal
|4,5951
|4,6182
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-17,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-8,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.916
|-50,00
|
|Yarım
|3.334
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|-6,53
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem