***ATATP* *BFREN* *BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***ATATP******BFREN******BIMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleriİlgili Şirketler ATATP, BIMAS, BFRENMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. TREATTP00023 ATATP Nakit Temettü Ödeme 36,1887 40,20967 17/06/2022 TRYPAY SENEDİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TREBIMM00018 BIMAS Nakit Temettü Ödeme 135 150 17/06/2022 TRYPAY SENEDİ BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABFREN91H5 BFREN Nakit Temettü Ödeme 1.292,64471 1.436,2719 17/06/2022 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037995BIST