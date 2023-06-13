***ATATP* *BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ATATP******BIMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ATATP, BIMAS14.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaATP YAZILIM ATATP 0,2994833 0,2695349BIM MAGAZALAR BIMAS 2 1,8Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158366BIST