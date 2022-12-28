***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 16:16
***ATATP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATATP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATATP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090724
BIST
16:025.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -79,84
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
16:0218,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,8445
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
16:0219,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
16:021.086,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.086,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.165.447
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|534.982.664
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|KOZAL
|596,70
|4.650.168.251
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|18.268.779
|% -9,96
|
|IMASM
|218,80
|129.150.271
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|54.812.738
|% -9,95
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|KOZAL
|596,70
|4.650.168.251
|% -9,99
|
|ENKAI
|32,16
|4.456.747.327
|% 5,24
|
|THYAO
|139,50
|4.292.756.847
|% -2,52
|
|KRDMD
|17,89
|3.614.423.754
|% 0,73
|
|ASELS
|58,10
|3.401.295.579
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,09
|1.987.552.135
|% -2,65
|
|KRDMD
|17,89
|3.614.423.754
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,65
|1.944.142.072
|% -1,35
|
|ISCTR
|12,75
|1.986.698.531
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,99
|450.685.554
|% -2,92
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7126
|18,7185
|% 0,25
|
|Euro
|19,9136
|19,9257
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,5606
|22,6737
|% 0,77
|
|Frank
|20,1215
|20,2427
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,25
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,77
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|7.300
|7.410
|10,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-8,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|0,00
|
Seans Raporu
15:59
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, VKING, TERA
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