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***ATAYM* *ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

05.12.2022 18:26
***ATAYM* *ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının


***ATAYM******ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

       Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 23.750.000 TL'den 23.750.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 47.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 23.750.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 37.131 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FONU 27.125 % 73,05 Kollektif Yatırım Kuruluşu Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HALİL GÖRMEZ 5.000 % 13,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 5.000 % 13,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084500


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EMKEL 5,17 28.990.579 % 10,00  
GLBMD 12,87 44.352.459 % 10,00  
BALAT 14,52 1.541.980 % 10,00  
GLCVY 31,68 106.293.221 % 10,00  
ALFAS 221,40 314.232.891 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.134 7.202 -72,00  
Yarım 3.460 3.521 -35,00  
Çeyrek 1.735 1.760 -18,00  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 -0,91  
Gümüş Gr. 13,31 13,32 -0,55  
B. Petrol 84,97 84,97 -0,60  
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