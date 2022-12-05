***ATAYM* *ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
05.12.2022 18:26
***ATAYM******ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 23.750.000 TL'den 23.750.000 TL nakit karşılığı olmak üzere 47.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 23.750.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 37.131 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FONU 27.125 % 73,05 Kollektif Yatırım Kuruluşu Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HALİL GÖRMEZ 5.000 % 13,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
HARUN ZEREY 5.000 % 13,47 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084500
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0489
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5589
17:591.062,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -14,11
|Açılış
|: 1.062,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6440
|% 0,05
|
|Euro
|19,5681
|19,5785
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,6310
|22,7445
|% -0,83
|
|Frank
|19,7223
|19,8411
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-23,55
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|-12,98
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.134
|7.202
|-72,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|-0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347