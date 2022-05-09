***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.674.493 4.450.485 218.426.510 39.426.510Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler528.580.703 131.424 528.712.127Transferler27 39.426.510 -39.426.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -273.375 -231.320 -504.695 -124.923 -629.618Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -5.947.868 216.668.315 4.450.485 258.171.090 -231.320 528.076.008 6.501 528.082.509Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -9.566.335 364.793.312 4.693.394 257.928.181 133.565.183 806.378.041 -197.908 806.180.133Transferler27 133.565.183 -133.565.183Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.597.113 5.194.372 3.597.259 121.204 3.718.463Dönem Sonu Bakiyeler25.200.000 29.765.306 -11.163.448 364.793.312 4.693.394 391.493.364 5.194.372 809.976.300 -76.704 809.899.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.855.364 2.908.050Dönem Karı (Zararı)5.319.736 -354.533Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.319.736 -354.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.206.497 9.875.213Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 3.365.046 3.119.721Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.177 49.764Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 55.177 -277.857Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 327.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.541.223 1.976.508Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 1.698.541 1.259.442Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 256.913Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 842.682 460.153Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler731.614Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 186.189 264.217Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -640.085 -28.669Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 9.220.785 4.127.460Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 984.144 -325.157Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltm -22.894.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -58.846.013 -22.894.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler319.431 56.168.548 9.258.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 56.168.548 9.258.415Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 339.519 59.573Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-711.805 -95.333İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -711.805 -95.333Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 2.698.862 2.290.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.051.610 -158.282Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.367.705 3.399.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.418.595 -473.471Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -2.069.064 -17.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.809.148 -54.421Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19,32 437.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -4.247.075 -54.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.345.294 -7.285.656Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 66.637.496 4.941.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -9.224.597 -11.311.055Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -318.494 -206.989Ödenen Faiz33 -1.491.945 -777.559Alınan Faiz33 742.834 68.914YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.680.782 -4.432.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.680.782 -4.432.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 24.823.185 34.183.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 36.503.967 29.751.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.503.967 24.823.185Ticari Alacaklar194.374.191 136.223.442İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 194.374.191 136.223.442Diğer Alacaklar4.875.620 5.237.315İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 4.875.620 5.237.315Stoklar13 204.654.110 156.284.955Peşin Ödenmiş Giderler14 7.349.921 3.908.206İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.349.921 3.908.206Diğer Dönen Varlıklar26 14.921.423 7.026.560ARA TOPLAM462.679.232 333.503.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR462.679.232 333.503.663DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 2.033.076 1.990.812İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.033.076 1.990.812Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 440.599.000 440.010.000Maddi Duran Varlıklar18 430.285.283 429.479.527Kullanım Hakkı Varlıkları18 7.204.780 6.600.607Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.267.731 1.265.852Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.267.731 1.265.852Ertelenmiş Vergi Varlığı35 7.112 93.761TOPLAM DURAN VARLIKLAR881.396.982 879.440.559TOPLAM VARLIKLAR1.344.076.214 1.212.944.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 152.829.507 102.149.021Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 7.149.144 426.744İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.414 143.844İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.998.730 282.900Ticari Borçlar246.237.660 189.882.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 246.237.660 189.882.928Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.157.115 3.817.595Diğer Borçlar1.094.795 1.829.100İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 251 251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.094.544 1.828.849Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 11.556.402 8.813.049Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.458.956 2.065.266Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.755.534 3.708.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 1.349.804 1.145.175Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.405.730 2.563.048ARA TOPLAM429.239.113 312.691.926TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER429.239.113 312.691.926UZUN VADELİ li Karşılıklar24 23.047.578 20.970.671Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 69.304.091 70.252.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.937.505 94.071.163TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER534.176.618 406.763.089ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 809.976.300 806.379.041Ödenmiş Sermaye25.200.000 25.200.000Sermaye Düzeltme Farkları29.765.306 29.765.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)353.629.864 355.226.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)364.793.312 364.793.312Diğer Kazançlar (Kayıplar)-11.163.448 -9.566.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.693.394 4.693.394Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları391.493.364 257.928.181Net Dönem Karı veya Zararı5.194.372 133.565.183Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -76.704 -197.908TOPLAM ÖZKAYNAKLAR809.899.596 806.181.133TOPLAM KAYNAKLAR1.344.076.214 1.212.944.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,28 200.196.491 88.937.928Satışların Maliyeti5,28 -164.040.392 -70.357.602TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.156.099 18.580.326BRÜT KAR (ZARAR)36.156.099 18.580.326Genel Yönetim Giderleri29,30 -6.915.067 -4.860.714Pazarlama Giderleri29,30 -11.912.387 -5.356.537Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -7.772.384 -3.904.511Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 55.600.800 21.854.378Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -55.304.960 -19.305.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.852.101 7.007.668Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 437.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.290.028 7.007.668Finansman Gelirleri33 9.180.663 5.930.372Finansman Giderleri33 -13.166.811 -13.617.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.303.880 -679.690Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -984.144 325.157Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.445.775 -859.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri461.631 1.185.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.319.736 -354.533DÖNEM KARI (ZARARI)5.319.736 -354.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar125.364 -123.213Ana Ortaklık Payları5.194.372 -231.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,20610000 -0,00920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.601.273 -275.085Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,27 -2.001.590 -343.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler400.317 68.770Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24,27 400.317 68.770Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.601.273 -275.085TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.718.463 -629.618Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar121.204 -123.147Ana Ortaklık Payları3.597.259 -506.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027892BIST