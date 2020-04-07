***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi Kurul tarafından yazılı olarak onaylanan ve 23.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tadil metni tarafımızca yayınlanan şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine oy çokluğu ile Genel Kurulda karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836059BIST