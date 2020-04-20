***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.04.2020 Genel Kurulumuzda Yatırımcımızın sorularına verilen cevaplarımız www.akintekstil.com.tr internet adresinde paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839302BIST