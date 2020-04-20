***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 16:06
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.04.2020 Genel Kurulumuzda Yatırımcımızın sorularına verilen cevaplarımız www.akintekstil.com.tr internet adresinde paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839302
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05379,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,76
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6101
|8,6533
|% -0,33
|
|Frank
|7,1444
|7,1875
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8456
|1,8548
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|12,00
|
|Altın Gr.
|379
|379
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.489
|-34,10
|
|Tam
|2.502
|2.565
|-31,30
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|-17,00
|
|Çeyrek
|610
|623
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|-2,04
|