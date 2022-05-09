***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası (TTSİS) ile Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşcileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olan 36 ay süreli XXVI. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşması ile sonuçlanmıştır.Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027677BIST