***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna kurucu ortaklarımızdan Sayın Mustafa Fikret Tokatlıoğlu ve Sayın Hatice Güler Tokatlıoğlu'nun şirketimiz payları üzerinde sahip olduğu %3,72 oranındaki payları, verasetle kızları Sayın Saniye Elvan Kızılkaya'ya devrolmuştur, bu işlemle birlikte Sayın, Saniye Elvan Kızılkaya'nın Akın Tekstil A.Ş. paylarında sahip olduğu ortaklık oranı % 3,72'dir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161386BIST