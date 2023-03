***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRagıp AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 08.05.1985 İcrada Görevli A Bağımsız Üye DeğilHenza ÇOLAKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici 10.04.2015 İcrada Görevli B Bağımsız Üye DeğilRÜŞTÜ AKIN Erkek Murahhas Üye Sanayici 30.03.2023 İcrada Görevli Genel Koordinatör A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiFeyza ÇOLAKOĞLU Kadın Murahhas Üye Sanayici 13.05.2009 İcrada Görevli B Bağımsız Üye DeğilS. Elvan KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.05.2016 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye DeğilTURGAY GÖNENSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiİMRE GÜL GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129802BIST