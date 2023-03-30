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***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.03.2023 17:04
***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ragıp AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 08.05.1985 İcrada Görevli A Bağımsız Üye Değil
Henza ÇOLAKOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici 10.04.2015 İcrada Görevli B Bağımsız Üye Değil
RÜŞTÜ AKIN Erkek Murahhas Üye Sanayici 30.03.2023 İcrada Görevli Genel Koordinatör A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
Feyza ÇOLAKOĞLU Kadın Murahhas Üye Sanayici 13.05.2009 İcrada Görevli B Bağımsız Üye Değil
S. Elvan KIZILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 25.05.2016 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye Değil
TURGAY GÖNENSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
İMRE GÜL GENÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2018 İcrada Görevli Değil C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684239 Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129802


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Yarım 4.024 4.065 15,00  
Çeyrek 2.012 2.032 7,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,50  
Gümüş Gr. 14,64 14,65 0,29  
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